В Мурманске отменили авиапарад в честь Дня Победы

Северный флот: авиапарада в Мурманске в честь Дня Победы не будет

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Авиапарад в небе над Мурманском и Североморском в честь Дня Победы не состоится. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Традиционно в Мурманске и Североморске проходит сухопутный парад. Воздушный парад в Мурманске за весь период времени был несколько раз, и то по указанию Министерства обороны. Поэтому и в этом году авиапарад над Мурманском и Североморском мы не заявляли и не планировали», — сказали РБК в пресс-службе Северного флота.

В 2022 году авиапарад в Мурманске отменяли из-за погодных условий.

Парады в честь Дня Победы отменяют по всей стране. От парада отказались в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника». В Курской области отменили парад по соображениям безопасности. В Кремле отмену парадов назвали прерогативой регионов.