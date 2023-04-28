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Бакальчук сообщила о поиске «дружелюбного» бренда вместо Wildberries

Бакальчук сообщила о поиске «дружелюбного и современного» бренда вместо Wildberries
Wildberries работает под этим брендом с момента основания в 2004 году. Впервые вопрос ребрендинга был поднят в прошлом году на фоне законопроектов о запрете иностранных слов в рекламе
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries намерена выбрать новый бренд, поскольку существующий «несколько устарел», но это не будет «Ягодки» (Wildberries с английского — «Дикие ягоды». — РБК). Об этом сообщила журналистам основатель и глава компании Татьяна Бакальчук, передает «РИА Новости».

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга. — РБК), мы хотим «перерисовать» логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — заявила она.

В июне прошлого года Бакальчук также обещала подумать над сменой названия маркетплейса. Об этом она сказала на форуме «Неделя российского ретейла», на котором глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле.

В середине августа название маркетплейса в шапке сайта поменялось на «Ягодки», однако спустя сутки вернулось прежнее Wildberries. Компания объяснила, что это была часть маркетинговой акции к распродаже.

В конце прошлого года в Госдуму внесли поправки к закону «О рекламе», которым предлагается запретить использовать любые алфавиты, кроме кириллицы. При этом предполагалось, что он не коснется фирменных наименований и товарных знаков, прошедших госрегистрацию. Правительство законопроект не поддержало.

Wildberries была основана в 2004 году, название маркетплейса с тех пор не менялось. Выручка компании за 2021 год составила 224,94 млрд руб., валовая прибыль — 123,7 млрд руб. В этом году Бакальчук оказалась на 17-м месте в списке самых богатых россиян по версии Forbes (состояние $8,8 млрд). С прошлого года оно выросло в четыре раза ($2,1 млрд, 39-е место).

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