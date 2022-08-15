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Wildberries поменял название сайта на «Ягодки»

Ссылка, которая ведет на сайт, осталась прежней. В июне Бакальчук после того, как Мантуров обратил внимание на засилье иностранных наименований в торговле, обещала подумать над ребрендингом Wildberries
Фото: РБК
Фото: РБК

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки».

Новое название расположено в шапке сайта. Изменилось и ее оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Ссылка, которая ведет на сайт, осталась прежней.

В компании отказались от комментариев.

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В июне на форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпроторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды».

В ответ на это основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом. Представители бизнеса тогда указывали, что названия на других языках способствуют более активным продажам из-за восприятия их как более престижных.

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