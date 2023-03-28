«Известия» узнали о подорожании отдыха в Сочи на 20-30%

«Известия»: отдых в Сочи подорожает на 20-30% на фоне падения интереса россиян к Крыму

Отдых в Сочи подорожает на 20-30% по сравнению с прошлым годом на фоне падения интереса россиян к Крыму, рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств России (АТА).

По словам вице-президента АТА Алексана Мкртчяна, бронирование туров в Крым упало на 50% по сравнению с прошлым годом. Это связали с логистическими сложностями: закрытием аэропорта Симферополя, трудностями проезда через Крымский мост и недостаточным количеством железнодорожных рейсов.

Падение интереса россиян к полуострову повлияло на стоимость отдыха на другом популярном курорте — Сочи. В прошлом году цены увеличились на 40%, а в этом они вырастут на 20-30%, считает Мкртчян.

Согласно прогнозу вице-президента АТА, десять дней летнего отдыха в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием в Сочи обойдутся двоим туристам в среднем в 220 тыс. руб. За ту же цену (включая перелет и опцию all inclusive) россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, отметил Мкртчян.

Летом прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров «самым пострадавшим в плане туризма регионом». В июне в Крым приехало более 815 тыс. туристов, а средняя заполняемость отелей составила около 50%. Больше всего на снижение показателей повлияло закрытие симферопольского аэропорта, отметил Аксенов.

Турпоток на полуостров начал снижаться еще в начале прошлого года: по данным Росстата, в январе—марте количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, — всего 185,7 тыс. человек. В мае на полуостров приехали около 330 тыс. отдыхающих — на 37% меньше, чем в мае 2021-го, когда турпоток поставил 30-летний рекорд (520 тыс. человек).