Ростуризм сообщил о планах строительства курорта-аналога Сочи в Дагестане
В связи с устойчивым ростом турпотока в Дагестан федеральные власти начали обсуждать строительство в регионе нового морского курорта на побережье Каспийского моря. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили источники в отрасли и подтвердили в Ростуризме.
Как рассказал газете источник на туристическом рынке, проект обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. По словам собеседника издания, о наличии подходящего участка в Каякентском районе на совещании говорил глава Дагестана Сергей Меликов.
Два других источника «Коммерсанта» уточнили, что также обсуждается участие в проекте корпорации «Туризм.РФ» и федеральных властей. Пока «это только наметки», добавил один и собеседников.
В Ростуризме подтвердили газете, что прорабатывают создание нового курорта в Дагестане с местными властями. Как отметил представитель агентства, условия — «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон. Существующие в России курорты в летней сезон перегружены, их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые локации, добавили в Ростуризме.
Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает целесообразной реализацию масштабного проекта по аналогии с курортом в Сочи на участке площадью около 200 га. с совокупным фондом примерно на 30 тыс. номеров. Бюджет строительства он оценил в $5 млрд (более 295 млрд руб.).
Интерес среди россиян к туристическим поездкам в Дагестан растет с начала пандемии COVID-19. Власти региона указывали, что в 2021 году в Дагестан приехали 1,085 млн путешественников, что на 30% выше показателя предыдущего года.
По данным «Интуриста», в июне этого года Дагестан вошел в пятерку наиболее популярных внутрироссийских направлений. Увеличение популярности путешествий в кавказские регионы там объяснили запуском чартерных программ из Москвы в Махачкалу.
В то же время туристический поток в Крым, по данным АТОР, по итогам снизился почти на 50%. Это связано с ограничениями на полеты в южные регионы России, которые Росавиация ввела 24 февраля, после начала российской военной операции на Украине. В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов называл республику наиболее пострадавшим регионом с точки зрения туризма.