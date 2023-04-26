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Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Красное

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Шебекинском округе
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет. Повреждены два частных дома: там выбиты окна, есть повреждения фасадов и заборов.

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область многократно подвергалась обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Накануне под обстрел попало село Черемошное в Белгородском районе. Снаряд повредил линии электропередачи. В результате пять населенных пунктов остались без света.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Красное
Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Красное

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