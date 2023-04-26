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Рогов заявил о переброске Киевом войск из центральной Украины в Запорожье

Владимир Рогов: Киев перебрасывает войска из центральной Украины в Запорожскую область
&laquo;Гром-2&raquo;
«Гром-2» (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

ВСУ перебрасывают солдат из центральной Украины в Запорожскую область. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов центральной Украины, в том числе Полтавской и Черкасской областей», — рассказал Рогов.

При этом ранее, по словам Рогова, на запорожское направление перебрасывались войска из западных областей Украины, прежде всего из Галиции.

Рогов уже неоднократно говорил о переброске украинских частей к линии соприкосновения в Запорожской области. 24 апреля он сообщил, что к городу Гуляйполе переброшены 10 тыс. солдат ВСУ и тяжелая военная техника. Как считает Рогов, именно Запорожская область может стать основной зоной проведения украинского контрнаступления.

Рогов заявил о переброске Киевом войск из центральной Украины в Запорожье
Рогов заявил о переброске Киевом войск из центральной Украины в Запорожье

Теги
Запорожская область Владимир Рогов Украина Военная операция на Украине ВСУ
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