Бывшего члена КПРФ исключили из фракции в Мосгордуме

Исключенный из КПРФ в середине марта Евгений Ступин теперь также не является депутатом фракции коммунистов в Мосгордуме. Об этом он сообщил в своем-телеграм-канале.

Ступин рассказал, что за его исключение из фракции проголосовали пять человек, в том числе ее глава Николай Зубрилин и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид, кандидатуру которого одобрили для участия в выбора столичного мэра. Против этого решения выступили четыре депутата, включая самого Ступина.

По его словам, основной причиной этого решения стало исключение из КПРФ. «Мой довод: решение принято со многими нарушениями, начиная с ошибки в дате, и это решение обжаловано, жалоба центральной контрольной ревизионной комиссией еще не рассмотрена. Но этот довод не был принят во внимание», — написал Ступин.

Теперь во фракции КПРФ в Мосгордуме осталось 8 депутатов из 13 на момент избрания, отметил он. Ступин подчеркнул, что остается депутатом, но с «ограничениями в работе». Он пообещал выложить на своем Youtube-канале, «как шло горячее обсуждение с попыткой рукоприкладства».

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