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Политика ,  

Не вставшего под гимн депутата от КПРФ оштрафовали на 5 тыс. руб.

Калужского депутата оштрафовали на 5 тыс. руб. за то, что он не встал под гимн России
Александр Лепендин (в центре)
Александр Лепендин (в центре) (Фото: Районный информационный центр «Маяк» / VK)

Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин от партии КПРФ, который остался сидеть во время исполнения гимна России, оштрафован на 5 тыс. руб., сообщил РБК сам Лепендин.

«Оштрафовали по ст. 17.10 КоАП. Видимо, шумиху подняли, поэтому надо было что-то сделать. Хотя, согласно этой статье, прослушивать гимн в сидячем положении по состоянию здоровья допускается, но никто не стал разбираться. Будем обжаловать», — сказал депутат.

Ранее полиция организовала по этому делу проверку. Сам депутат объяснил РБК, что у него в тот день болели ноги. Позже после инцидента он получил повестку в военкомат. Повестку вручили на заседании областной комиссии по этике.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов заявил изданию «Подъем», что не верит в такое объяснение: «Он же пешком пришел на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели, можно было бы на отчет не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает...»

Теги
Калужская область гимн России штраф
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0%
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