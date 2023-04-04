Вице-канцлер ФРГ заявил о неспособности США и ЕС покрыть ущерб Украине

Министр ФРГ Хабек: для восстановления Украины нужно больше средств, чем соберут США и ЕС

На восстановление Украины потребуется больше средств, чем вместе могут собрать США и Евросоюз. Об этом заявил вице-канцлер Германии и министр страны по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью ZDF.

Министра спросили, какая сумма необходима для восстановления Украины после конфликта.

«Ответ относительно прост: никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, это легко зафиксировать», — сказал он.

Киеву требуется больше средств, чем вместе могут собрать государственные органы, Германия, ЕС и США, уточнил он.

Накануне Хабек вместе с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса посетил Киев. Он прибыл в город для переговоров о восстановлении Украины и сотрудничестве в области энергетики. Поездку заранее не анонсировали.

По прибытии на вокзал в Киеве немецкий министр заявил, что этот визит дает четкий сигнал Украине о вере Берлина в то, «что она победит, что она будет восстановлена, что есть заинтересованность Европы не только в поддержке нуждающихся, но и в том, что Украина также будет экономически сильным партнером в будущем».

«Конкретные инвестиционные решения» либо уже приняты, либо будут приняты в будущем, заверил вице-канцлер Германии.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, и ООН, а также украинские власти к концу марта оценили восстановление Украины после конфликта в €383 млрд ($411 млрд). Это в 2,6 раза больше, чем ВВП Украины на 2022 год. Только в 2023 году Украине потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении Еврокомиссии. По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребуют транспорт (22% от общего объема вложений), жилье (17%), энергетика (11%).

С октября 2022 года российские силы наносят удары по украинским энергетическим и военным объектам. Президент России Владимир Путин называл этот шаг «вынужденной реакцией» на «провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что военные наносят удары по объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».