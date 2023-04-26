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Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России

Премьер-министр Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экономика России уверенно восстанавливается, и международные организации прогнозируют ей позитивную динамику в ближайшие два года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе марафона «Знание».

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) в апреле «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза».

Инфляция в России составила менее 12% по итогам 2022 года вопреки прогнозам, что показатель достигнет уровня в 20%, а сейчас она составляет менее 3%, подчеркнул Мишустин.

Аналитики оценивали возможное падение российского ВВП двузначным числом, однако в 2022 году он снизился на 2,1%, что «далеко от катастрофы», указал премьер.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявил, что положительные тенденции российской экономики укрепляются, а с начала месяца розничный торговый оборот увеличился почти на 25%.

Глава государства отметил, что экономика страны развивается «в рамках новой модели роста», а по итогам апреля российский ВВП значительно прибавит в реальном выражении.

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Правительство также пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, подчеркнул Путин.

МВФ в апрельском прогнозе по мировой экономике улучшил ожидания по росту ВВП России в этом году до 0,7% (в январском прогнозе было 0,3%), однако прогноз на 2024 год ухудшил — с 2,1 до 1,3%.

В своем прогнозе фонд основывался на том, что в эти периоды не будет действовать бюджетное правило, которое позволяет использовать для покрытия дефицита сверхдоходы от энергоресурсов и средства из Фонда национального благосостояния.

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