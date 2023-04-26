Замглавы МЧС приехал в Свердловскую область из-за пожаров

Замглавы МЧС Денисов приехал в Свердловскую область для помощи пострадавшим от пожаров

Илья Денисов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В Свердловскую область прибыла оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым — она будет координировать тушение пожаров и помощь пострадавшим. Об этом министерство сообщило в телеграм-канале.

Пожары в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний, добавили в МЧС. В тушении участвуют более 380 человек и 112 единиц техники.

В Сосьву приехал исполняющий обязанности главного прокурора Свердловской области Павел Родченков. Он проведет прием для пострадавших от пожара.

В поселке Сосьва, где сгорело 92 строения и найден один погибший, пожар локализовали на площади 9 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС спасли от огня около 1200 домов, отметили в ведомстве. Пожар в поселке Таежный локализовали на площади 2,7 тыс. кв. м, спасены 79 домов.

Как объяснили в МЧС, огонь распространился из-за большого количество сухой растительности, порывов ветра до 20 м/с, а также отдаленного нахождения источников воды. Для подачи воды к месту тушения пожарным пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.