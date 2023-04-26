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При пожаре в Свердловской области сгорела тюремная больница

ФСИН создала спецкомиссию из-за сгоревшей в Свердловской области тюремной больницы

При пожаре в Свердловской области сгорела тюремная больница
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ФСИН создала специальную комиссию из-за сгоревшего лечебно-исправительного учреждения № 23 в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар в поселке повредил более 110 строений, включая дома сотрудников исправительного учреждения. По указанию директора ФСИН генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева работникам ЛИУ-23 выплатят материальную помощь в размере 300 тыс. руб. Руководство ведомства решает вопрос о размещении сотрудников, потерявших имущество.

Фото:Дмитрий Антоненков / 66.RU Фото:Дмитрий Антоненков / 66.RU Фото:Дмитрий Антоненков / 66.RU Фото:Дмитрий Антоненков / 66.RU Фото:Дмитрий Антоненков / 66.RU

В Сосьву прибыл начальник управления ФСИН по Свердловской области Александр Федоров, его заместители и сотрудники профильных служб. Кроме того, в поселок направили ведомственных психологов для оказания поддержки пострадавшим от пожара сотрудникам и местным жителям. Служба также организовала сбор пожертвований для помощи коллегам в Сосьве.

25 апреля из ЛИУ-23 были эвакуированы 243 осужденных, а также служебные собаки, пострадавших среди них и сотрудников нет, сообщили в управлении ФСИН по Свердловской области. Удалось также забрать все документы, личные дела заключенных и оружие.

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Тушить пожар в Сосьве помогают работники ведомства из пяти колоний региона. В ликвидации возгорания задействованы шесть автоцистерн и вертолет Ми-8 МЧС.

Директор ФСИН поблагодарил всех сотрудников ЛИУ-23 за то, что, «несмотря на быстро распространяющийся огонь, рискуя своими жизнями, они смогли четко и грамотно организовать эвакуацию содержащихся в колонии осужденных». Начальник свердловского управления наградит всех работников колоний, участвующих в тушении пожара.

Пожар, начавшийся в частном секторе Сосьвы, перекинулся на железную дорогу, сгорели восемь вагонов с пиломатериалами. Из-за сухой травы и порывов ветра до 20 м/c огонь быстро распространился. Один человек погиб, его тело нашли во время тушения пожара в одном из зданий. Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

Масштабные пожары возникли и в других населенных пунктах Свердловской области. Всего, как сообщает СК, в регионе было уничтожено около 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, несколько складов пиломатериалов и другие объекты.

Теги
Свердловская область Пожар ФСИН спецкомиссия
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