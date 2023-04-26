Мишустин заявил о стратегической конкуренции стран за умы людей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:48
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:48
«Покупатель всегда рискует»: что не так на рынке машин с пробегом Тренды, 12:44
Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России Экономика, 12:44
Краснов предложил установить правила проверки бизнеса для полиции Бизнес, 12:42
Как сделать ландшафтный дизайн участка своими руками. Инструкция Недвижимость, 12:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 12:25
ПСБ запустил для клиентов новый сервис «Пульс инвестора» Пресс-релиз, 12:25
Около здания Мосгорсуда упал беспилотник Общество, 12:17
Меньше рутины, больше дела: как нейросети помогают московским врачам Тренды, 12:16
Wintershall Dea назвала окончательным решение уйти из России Бизнес, 12:14
Politico узнала о ликовании в Пентагоне из-за ухода Карлсона с Fox News Политика, 12:14
Глава УЕФА заявил о согласии всех европейских клубов на потолок зарплат Спорт, 12:13
Политика ,  
0 

Мишустин заявил о стратегической конкуренции стран за умы людей

Михаил Мишустин: между странами идет стратегическая конкуренция за умы людей
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Попытки «отмены» всего русского на Западе — это часть конкуренции между государствами за умы людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей, бережно относиться к языку и традициям.

В Кремле неоднократно заявляли о попытках западных стран «отменить» российскую культуру. Так, президент Владимир Путин говорил, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией: «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги». Он заявил, что попытки «отменить» российскую культуру тщетны и не увенчаются успехом.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны начали отменять выступления российских артистов и разрывать сотрудничество с ними. Например, в начале марта прошлого года Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин конкуренция культура
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Материалы по теме
Президент Венгрии высказалась против запрета русской культуры
Политика
Кустурица исключил возможность отмены культуры России
Общество
Путин назвал неумными людей, отменяющих российскую культуру за рубежом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter