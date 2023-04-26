Мишустин заявил о стратегической конкуренции стран за умы людей

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Попытки «отмены» всего русского на Западе — это часть конкуренции между государствами за умы людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей, бережно относиться к языку и традициям.

В Кремле неоднократно заявляли о попытках западных стран «отменить» российскую культуру. Так, президент Владимир Путин говорил, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией: «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги». Он заявил, что попытки «отменить» российскую культуру тщетны и не увенчаются успехом.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны начали отменять выступления российских артистов и разрывать сотрудничество с ними. Например, в начале марта прошлого года Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.