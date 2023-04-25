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Патрушев заявил о невозможности «отменить» российскую науку

Секретарь Совбеза Патрушев: уничтожение российской науки — один из приоритетов Запада
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Одна из приоритетных задач Запада — уничтожение российской науки, однако попытки ее «отменить» обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе.

«Наши противники отдают себе отчет в том, что вопреки их усилиям в 1990-е годы российскую науку не удалось подорвать и обескровить. <...> Наши ученые вносили и продолжают вносить значительный вклад в общемировой прогресс», — сказал он, добавив, что в приоритете Запада — «дискредитация [российской науки] и лишение конкурентоспособного кадрового потенциала» (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев подчеркнул необходимость развивать «подлинно российскую» науку, нацеленную на «укрепление благосостояния, стабильности и безопасности российских граждан, общества и государства». В то же время, отметил он, это не означает изоляции российского академического сообщества от мирового.

Прошлой весной президент Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Целями десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение доступности информации о достижениях.

В декабре прошлого года Путин отметил, что в 1990-е годы в российской науке «все не удалось развалить», остались заделы, благодаря которым возможен скачок в российской науке для перехода к новому технологическому укладу.

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Николай Патрушев наука Запад
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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