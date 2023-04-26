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В РПЦ призвали запретить ИИ с человеческим лицом

Глава комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ призвал запретить ИИ с лицами людей
В РПЦ выступают за запрет на «перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы» и требуют ввести маркировку для искусственного интеллекта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Изображение искусственного интеллекта с человеческим лицом необходимо запретить из-за использования образа и подобия человека и его качеств как живого существа. К этому призвал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов, сообщает газета «Ведомости».

«Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», — сказал Лукьянов.

Он также рекомендовал разработать и закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, чтобы человек, который ими пользуется, понимал, что общается с искусственным интеллектом. Он добавил, что стоит установить ответственность разработчика за содержание информации, которую транслирует программа, по аналогии с Китаем, где такая практика закреплена в административном и уголовном законодательстве.

Руководство России заявило, что будет регулировать работу искусственного интеллекта, как регулирует интернет. «Что касается точки зрения тех, кто говорит об опасности ИИ, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. <...> По мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в общественной жизни, там также потребуется регулирование», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале апреля Управление по вопросам киберпространства Китая опубликовало проект «Меры по управлению службами генеративного искусственного интеллекта». Под термином «генеративный искусственный интеллект», который упоминается в проекте, подразумевают технологии генерации текста, изображений, звуков, видео, кодов и другого контента на основе алгоритмов, моделей и правил.

Один из самых популярных ИИ-сервисов — ChatGPT. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и генерировать изображения по запросу пользователей.

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