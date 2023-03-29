Кремль сравнил опасность развития ИИ с превращением лекарства в яд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
ПСБ и Институт ВЭБ усиливают аналитические компетенции Пресс-релиз, 14:45
Мощный снегопад принес в Петербург сугробы декабрьского уровня Общество, 14:45
Какие тренды будут определять развитие банковской отрасли РБК +, 14:39
Собянин рассказал о двух новых технопарках Москвы Город, 14:32
Нетаньяху пообещал израильтянам безвизовый въезд в США с сентября Политика, 14:32
Как заставить трудиться сотрудников, которые уверены, что они незаменимы Pro, 14:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:29
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:18
«Домклик» назвал регионы с самым маленьким первым взносом по ипотеке Недвижимость, 14:17
Венгрия назвала три причины отказа заявке Швеции по присоединению к НАТО Политика, 14:17
РЖД назвали сроки поставки полностью российского электропоезда Бизнес, 14:15
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 14:15
АПЛ выпустила ролик с лучшими голами представителей всех стран без России Спорт, 14:07
Владельцы муми-троллей заявили, что решили уйти из России еще год назад Общество, 14:03
Политика ,  
0 

Кремль сравнил опасность развития ИИ с превращением лекарства в яд

Песков об опасности искусственного интеллекта: любое лекарство можно превратить в яд
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия продолжит работу по развитию искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на опасения института Future of Life, который советовал приостановить разработку таких систем.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил о важности этой работы, с тем чтобы не допускать отставания нашей страны. Эта работа будет продолжаться. Что касается точки зрения тех, кто говорит об опасности ИИ, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд», — заявил Песков.

Пресс-секретарь указал на то, что интернет также является большим благом. Однако, по его словам, и для него нужно регулирование, которым занимаются в России. «Помимо того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в общественной жизни, там также потребуется регулирование», — заявил он.

Институт будущего жизни (Future of Life Institute) — некоммерческая организация, чья работа связана со снижением глобальных рисков, с которыми сталкивается человечество, в том числе рисков от искусственного интеллекта. 22 марта институт выпустил открытое письмо с призывом приостановить гигантские эксперименты с искусственным интеллектом.

«Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев тренировку систем ИИ более мощных, чем GPT-4», — говорится в сообщении. Представители института призвали правительство вмешаться и ввести мораторий на данную работу, если такую паузу нельзя ввести быстро.

Читайте на РБК Pro
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Спорт и шесть сигар каждый день: как Майкл Джордан остается в форме

Письмо уже подписали гендиректор Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп и другие.

Теги
Дмитрий Песков Кремль искусственный интеллект
Материалы по теме
Ракова подвела промежуточный итог внедрения нейросетей в медицине
Технологии и медиа
Reuters сообщил об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях
Технологии и медиа
Goldman Sachs допустил замену 300 млн рабочих искусственным интеллектом
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter