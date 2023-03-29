Кремль сравнил опасность развития ИИ с превращением лекарства в яд

Песков об опасности искусственного интеллекта: любое лекарство можно превратить в яд

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Россия продолжит работу по развитию искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на опасения института Future of Life, который советовал приостановить разработку таких систем.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил о важности этой работы, с тем чтобы не допускать отставания нашей страны. Эта работа будет продолжаться. Что касается точки зрения тех, кто говорит об опасности ИИ, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд», — заявил Песков.

Пресс-секретарь указал на то, что интернет также является большим благом. Однако, по его словам, и для него нужно регулирование, которым занимаются в России. «Помимо того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в общественной жизни, там также потребуется регулирование», — заявил он.

Институт будущего жизни (Future of Life Institute) — некоммерческая организация, чья работа связана со снижением глобальных рисков, с которыми сталкивается человечество, в том числе рисков от искусственного интеллекта. 22 марта институт выпустил открытое письмо с призывом приостановить гигантские эксперименты с искусственным интеллектом.

«Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев тренировку систем ИИ более мощных, чем GPT-4», — говорится в сообщении. Представители института призвали правительство вмешаться и ввести мораторий на данную работу, если такую паузу нельзя ввести быстро.

Письмо уже подписали гендиректор Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп и другие.