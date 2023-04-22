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Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с 600 снарядами РСЗО в ЛНР

Минобороны: группировка «Юг» уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами РСЗО под Сергеевкой

Российская авиация группировки «Юг» уничтожила склад вооружения украинских военных в районе села Сергеевка на александро-калининском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Сергеевка — село в Сватовском районе ЛНР.

«В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — заявил Бигма.

На марьинском направлении, а именно в районе города Горняк и села Галициновка в ДНР российские военные, по словам начальника пресс-центра «Юга», подавили пункты временной дислокации 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

В районе поселка Острое в ДНР российские силы уничтожили 152-мм гаубицу Д-20, а также 152-мм самоходную гаубицу в районе Горняка, добавил Бигма.

Согласно данным Минобороны на 21 апреля, всего с начала проведения военной операции на Украине российские военные уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3,7 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевую машину реактивных систем залпового огня, 4,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с 600 снарядами РСЗО в ЛНР
Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ с 600 снарядами РСЗО в ЛНР

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