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Соперник Трампа Десантис призвал к прекращению огня на Украине

Губернатор Флориды Десантис: нужно добиться прекращения огня на Украине

Нужно добиться прекращения огня на Украине, поскольку никто не хочет оказаться в безвыходном положении. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia.

«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене (битва между немецкими и французскими войсками во время Первой мировой войны. — РБК), когда у вас огромные потери, огромные расходы — и патовая ситуация в итоге. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы сможем добиться прекращения огня», — сказал Десантис.

В частности, он упомянул о финансовых трудностях, с которыми столкнулись США из-за военной помощи Украине, достигшей «десятков миллиардов долларов». «У нас есть внешнеполитическая элита, которая действует без конкретной цели», — сказал Десантис, добавив, что растущий долг США подпитывает инфляцию и ограничивает способности правительства предпринимать новые политические инициативы.

В начале марте газета The New York Times написала, что сторонники увеличения военной и финансовой помощи Украине в американском конгрессе опасаются распада двухпартийной коалиции по поддержке Киева. Этому способствует усталость налогоплательщиков от отправки «десятков миллиардов долларов за границу» и разочарование в политике президента США Джо Байдена.

Помимо этого, как сообщало издание, раскол в поддержке Украины уже наблюдается в американском конгрессе, в частности со стороны видных членов Республиканской партии. NYT напомнила, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти еще осенью выступил против усиления поддержки Украины, а большая часть «правых» республиканцев активно его поддержало.

Байден исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. Он говорил, что США не отступят от поддержки Киева, а НАТО не разделится по этому вопросу.

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Теги
США Рон Десантис Украина поставки оружия
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