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В конгрессе США призвали Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине

The Hill: 19 республиканцев призвали Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине
В конгрессе США выразили обеспокоенность тем, что «безудержная помощь» украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и развязыванием опосредованной войны с Россией
Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters
Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

В конгрессе США 19 членов Республиканской партии призвали президента Джо Байдена прекратить отправку «безудержной помощи» и оружия на Украину. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на письмо законодателей.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория американской помощи украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией и лишена стратегической ясности», — говорится в письме.

Вашингтону необходимо сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах, «вместо того, чтобы выделять значительные ресурсы на чужой конфликт».

Материал дополняется. 

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Виктория Громова Виктория Громова
Конгресс США Республиканская партия Джо Байден Украина помощь
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