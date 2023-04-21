В конгрессе США призвали Байдена прекратить «безудержную помощь» Украине

В конгрессе США выразили обеспокоенность тем, что «безудержная помощь» украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и развязыванием опосредованной войны с Россией

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В конгрессе США 19 членов Республиканской партии призвали президента Джо Байдена прекратить отправку «безудержной помощи» и оружия на Украину. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на письмо законодателей.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория американской помощи украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией и лишена стратегической ясности», — говорится в письме.

Вашингтону необходимо сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах, «вместо того, чтобы выделять значительные ресурсы на чужой конфликт».

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