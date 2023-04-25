МЧС: в Первоуральске загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м

В России загорелась третья за день пилорама

Фото: mchs66 / Telegram

В Первоуральске Свердловской области произошел пожар на пилораме, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Возгорание зафиксировали по адресу: городской округ Первоуральск, п. Прогресс, ул. Володарского. Сообщение о пожаре поступило в 12:20 (10:20 мск).

«По оперативной информации, на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Существует угроза распространения пожара на жилые дома», — уточнили в МЧС, добавив, что информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекли 22 человека, семь единиц техники, а также пожарный поезд.

Днем 25 апреля в Приморском крае в городе Лесозаводск загорелся деревоперерабатывающий цех. Площадь пожара — 12 тыс. кв. м. Для его тушения привлекли два пожарных поезда.

Еще одно возгорание произошло на территории мебельного комбината «Рассвет» в районе села Баляга Забайкальского края, там загорелись отходы деревообработки. Пожар из-за сильного ветра перекинулся на шесть жилых домов и два нежилых, жителей села эвакуируют. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности и возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность).