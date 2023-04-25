В свердловском поселке загорелось более 20 домов

В поселке Таежный горит 21 дом, в том числе 16 жилых. Жильцы эвакуированы. В Свердловской области зафиксированы еще несколько пожаров в других населенных пунктах

В поселке Таежный Свердловской области (в 80 км к северу от Нижнего Тагила) загорелся 21 дом, 16 из них — жилые, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«Спасателями эвакуировано 27 жильцов, в том числе 3 ребенка. Люди размещены в пункте временного размещения», — сказано в сообщении.

В тушении задействованы свыше 30 человек, 10 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Причины пожара не названы, данных о пострадавших нет.

Портал 66.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что 12 домов уже сгорели.

Это уже второй крупный пожар в регионе за последние сутки. В Первоуральске под Екатеринбургом произошло возгорание на пилораме. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, МЧС сообщило об угрозе перехода огня на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекли около 60 человек и 14 единиц техники, а также пожарный поезд.

Издание e1.ru в телеграм-канале сообщает, что пожары зафиксированы в поселке Сосьва (там загорелся склад, жители сообщили о возгорании и жилых домов), городе Карпинске (сначала загорелись сараи, потом жилой дом и автомобили), а также селе Байкалово.