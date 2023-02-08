Путин призвал добиваться результатов в науке вместо подмены задач

Президент Владимир Путин: в науке нужны не подмена задач, а практические результаты

В науке нужны не только отчеты об освоении средств и созданных лабораториях, но и конкретные результаты — современное оборудование, компоненты, продукты и конкурентные сервисы, заявил Путин

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал перестать заниматься подменой задач в научно-технической сфере.

По словам президента, зачастую усилия в этой сфере направлены на «контроль процессов текущей деятельности участников», на то, чтобы формально отчитаться об освоении средств, количестве грантов или созданных лабораторий. Однако это только инструменты, средства достижения целей, считает он.

«А нужны практические конечные результаты, которые ждут страна, экономика и граждане», — указал Путин, уточнив, что имеет в виду современное оборудование, компоненты, продукты и конкурентные сервисы.

Путин также призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России и «максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов». По словам президента, с тех пор как документ приняли в 2016 году, ситуация изменилась.

В действующей редакции стратегии говорится, что приоритетами на ближайшие годы должны стать «направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке».

Прошлой весной Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Целями десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение доступности информации о достижениях.