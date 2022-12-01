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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин заявил о мощных заделах в науке, которые «не удалось развалить»

Владимир Путин: в 90-е было многое утрачено, но заделы в науке развалить не удалось

Скачок в российской науке для перехода к новому технологическому укладу возможен, в том числе благодаря начинаниям прошлых поколений, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляцию вел РБК.

«Думаю, что точно возможен [скачок], имея ввиду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 1990-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось», — сказал Путин.

В конце апреля Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. В указе, который подписал президент, говорилось, что эта мера поможет усилить роль науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны». По словам президента, необходимость создания собственных технологий стала острее после введения санкций в отношении России, количество которых заметно выросло после начала военной операции на Украине. Кроме ограничений на экспорт ряд стран также вышли из соглашений о сотрудничестве в научной сфере с российскими исследователями.

В начале апреля ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что качество образования в России снизилось из-за введения в России «несвойственной» ей Болонской системы образования. По его словам, сейчас российские университеты выступают за «возвращение фундаментальности» в процесс обучения.

В конце мая Минобрнауки объявило о намерении отказаться от Болонской системы, мотивируя это решение тем, что «будущее за нашей собственной уникальной системой образования». Министр Валерий Фальков назвал Болонскую систему «прожитым этапом», призвав относиться к ней соответствующим образом. При этом в министерстве исключили возвращение к советской системе образования. Фальков позднее уточнил, что университеты сами решат, в каких направлениях подготовки оставить бакалавриат и магистратуру.

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Владимир Путин наука образование

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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