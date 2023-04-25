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Медведев назвал «обалдевшими» страны, предлагающие выгнать Россию из G20

Дмитрий Медведев: страны, предлагающие выгнать Россию из G20, «совсем обалдели»
Владимир Путин во время официальной встречи глав государств и правительств G20 в Санкт-Петербурге, 2013 год
Владимир Путин во время официальной встречи глав государств и правительств G20 в Санкт-Петербурге, 2013 год (Фото: Алексей Куденко / Getty Images)

Россия создавала G20 вместе с другими странами — предлагающие теперь исключить страну из «Большой двадцатки» государства «совсем обалдели». Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание».

Он напомнил, что в 2008 году разразился экономический кризис, и «мы вынуждены были сделать то, что было международным ответом на это, мы создали «Большую двадцатку». Тогда у Москвы «были достаточно активные взаимоотношения с другими странами», добавил он.

«Нам сейчас говорят наши «друзья»: надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту «двадцатку» вместе с ними создавали, кого можно оттуда выгнать?» — задался вопросом Медведев.

G20 — неформальная организация, которая объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики. В нее входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х, но после учредительной конференции в Берлине саммиты на высшем уровне не проводились до 2008 года. В том году был ускорен переход от формата G7 к формату G20 на фоне нового экономического кризиса.

После начала спецоперации на Украине с призывами исключить Россию из G20 неоднократно выступали США и Украина, которая не входит в объединение.

Так, конгресс США в декабре 2022 года согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд. Он в том числе предусматривает предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из «Большой двадцатки» в конце прошлого октября. 14 ноября в Верховную раду внесли проект обращения к государствам G20 с призывом исключить Россию из организации.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что исключение России из объединения будет противоречить принципу многосторонности. Он напомнил о необходимости «слушать других и говорить правду на встречах G20».

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что все попытки исключить Россию из G20 обречены на провал. Исключить Россию из международных объединений никто не имеет права, подчеркнул глава МИД Китая Ван И в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В 2014 году, после присоединения Крыма, Россию исключили из G8. Теперь в клуб входят семь стран: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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Дмитрий Медведев G20 Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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