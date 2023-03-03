Боррель выступил против исключения России из G20

Боррель напомнил, что формат G20 является платформой для того, чтобы «слушать других и говорить правду». По его мнению, исключение России из «двадцатки» противоречит принципу многостороннего сотрудничества

Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Europa Press / Global Look Press)

Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на международной политологической конференции Raisina Dialogue.

«Нельзя говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, нет?» — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналиста. Трансляция велась в YouTube.

Политик также напомнил о необходимости «слушать других и говорить правду на встречах G20». «Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность», — указал глава евродипломатии.

G20 — неформальная организация, которая объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики. В нее входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

После начала спецоперации с призывами исключить Россию из «Большой двадцатки» неоднократно выступали США и Украина, которая в объединение не входит. Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, утверждал заместитель главы российского МИДа Александр Грушко.

В 2014 году, после присоединения Крыма, Россию исключили из G8 — неформального клуба, в который теперь входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.