Ликсутов рассказал об отмене комиссий при оплате парковки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С сегодняшнего дня пользователи приложения «Парковки России» смогут оплачивать парковочную сессию и пополнять счет без банковской комиссии — если они делают это через Систему быстрых платежей (СБП) или при помощи банковской карты. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем делать цифровые сервисы не только удобнее, но также доступнее и выгоднее для автомобилистов, — заявил Ликсутов. — Теперь в приложении «Парковки России» можно пополнять парковочный счет через Систему быстрых платежей или банковской картой без комиссии — расходы возьмет на себя город».

По оценкам вице-мэра, нововведение коснется 6,8 млн пользователей приложения — сейчас через «Парковки России» в Москве проходит оплата 95% парковочных сессий.

Отмена комиссии коснется и других услуг, предоставляемых в приложении: это не только оплата уличных парковок и перехватывающих парковок у метро, но также покупка абонементов для уличной парковки, круглосуточных резидентных разрешений, оплата штрафов АМПП и МАДИ, эвакуаций и проезда по МСД. На данный момент пополнять счет в приложении «Парковки России» можно тремя способами: через СБП, банковской картой и со счета мобильного телефона. Также москвичи могут конвертировать на счет приложения баллы проекта «Миллион призов».