Девять военных США погибли при столкновении двух вертолетов в Кентукки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
В Молдавии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине Политика, 18:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:10
Суд приговорил пенсионера к семи годам за комментарии о военной операции Политика, 18:05
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:59
В МОК не смогли прояснить критерий связи с армией для допуска россиян Спорт, 17:59
Россиянам разрешили оплачивать перерасчет по общедомовым нуждам частями Недвижимость, 17:52
Россия обвинила Болгарию и Чехию в ремонте вертолетов для Украины Политика, 17:48
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Шесть мифов о гибридах: разбираемся вместе, что правда, а что вымысел Autonews, 17:47
Аналитики заявили о прекращении падения цен на вторичное жилье в Москве Недвижимость, 17:40
«Цифра брокер» прописала возможность принудительной конвертации валюты Инвестиции, 17:36
Арест журналиста WSJ по делу о шпионаже. Видео Политика, 17:33
Российский посол сравнил власти Британии с фанатами «Торпедо» Политика, 17:32
Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро Город, 17:31
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 17:28
Общество ,  
0 

Девять военных США погибли при столкновении двух вертолетов в Кентукки

Девять американских военных погибли при столкновении двух вертолетов Black Hawk в Кентукки
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В результате столкновения двух вертолетов Black Hawk в штате Кентукки погибли девять военных, сообщает телеканал ABC со ссылкой на военных должностных лиц.

Крушение вертолетов во время тренировочного полета произошло вечером в среду в округе Тригг. Причина катастрофы расследуется.

Два вертолета HH-60 Black Hawk входили в состав 101-й воздушно-десантной дивизии. Соединение в своем Twitter подтвердило гибель «нескольких человек». Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что отправится на военную базу Форт-Кэмпбелл в Кентукки

В феврале вертолет Black Hawk разбился в штате Алабама во время тренировочного полета. После крушения он загорелся. Погибли два члена экипажа, никто из местных жителей не пострадал.

Теги
военные вертолеты США Кентукки военнослужащие погибшие
Материалы по теме
Два военных вертолета США столкнулись во время тренировочного полета
Общество
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8
Политика
В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter