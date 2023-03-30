Девять американских военных погибли при столкновении двух вертолетов Black Hawk в Кентукки

Девять военных США погибли при столкновении двух вертолетов в Кентукки

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В результате столкновения двух вертолетов Black Hawk в штате Кентукки погибли девять военных, сообщает телеканал ABC со ссылкой на военных должностных лиц.



Крушение вертолетов во время тренировочного полета произошло вечером в среду в округе Тригг. Причина катастрофы расследуется.



Два вертолета HH-60 Black Hawk входили в состав 101-й воздушно-десантной дивизии. Соединение в своем Twitter подтвердило гибель «нескольких человек». Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что отправится на военную базу Форт-Кэмпбелл в Кентукки

В феврале вертолет Black Hawk разбился в штате Алабама во время тренировочного полета. После крушения он загорелся. Погибли два члена экипажа, никто из местных жителей не пострадал.