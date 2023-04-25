Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Об этом сообщает CNBC.

После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, на котором российский министр выступал в качестве председателя, корреспондентка спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. «Хорошее платье», — ответил министр.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлевала сделку в марте 2023 года на 60 дней, ее срок истекает 18 мая

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш встретился с Лавровым и передал ему письмо для президента Владимира Путина, касающееся зерновой сделки. В нем излагаются «дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы». Гутерриш также учел озабоченность Москвы по поводу поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, генсек подробно рассказал об уже достигнутом прогрессе.

Москва неоднократно критиковала реализацию соглашения, заявляя, что условия выполняются только для одной стороны — для Украины, которая вывозит свое зерно через порты Черного моря. Чтобы Россия согласилась продлить соглашение, нужен «ощутимый прогресс по большим системным вопросам», которые препятствуют доступу удобрений и сельхозпродукции из России на мировой рынок, отмечал замглавы МИДа Сергей Вершинин. Лавров говорил, что для снятия этих ограничений «практически ничего не сделано».