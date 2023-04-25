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Стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа

Блинкен: стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа

Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении режима прекращения огня на 72 часа начиная с полуночи 24 апреля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление опубликовал американский Госдепартамент.

Режим решили ввести после интенсивных переговоров, которые проходили в течение 48 часов. Блинкен призвал стороны конфликта в полной мере соблюдать его. Для отслеживания выполнения договоренности Вашингтон намерен сотрудничать с региональными и международными партнерами, представителями гражданских институтов Судана и другими заинтересованными сторонами, сообщил Блинкен.

Конфликт в Судане между армией и вооруженной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF) продолжается вторую неделю, он затронул все крупные города, в том числе столицу Хартум. Стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали.

23 апреля президент США Джо Байден объявил об эвакуации американских дипломатов. Такое же решение приняли власти Франции, Британии, Германии и других стран. Россиян, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, перевезли в посольство России в Судане.

Для эвакуации госслужащих США в Судан, а также Джибути (государство в районе Африканского рога) и Эфиопию перебросили американских военнослужащих. Байден объявил, что военные останутся в Джибути для защиты дипломатического персонала и других лиц до тех пор, пока ситуация в области безопасности не перестанет требовать их присутствия, дополнительные силы готовы к развертыванию в регионе в случае необходимости.

Теги
Судан прекращение огня Энтони Блинкен
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