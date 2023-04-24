Эвакуация иностранных граждан из Судана. Видео

Из Судана начали эвакуировать дипломатов и сотрудников различных стран. В частности, о начале вывоза сообщили США. О начале эвакуации рассказывали также в Греции, Италии, Франции, Германии, Британии, Австрии, Грузии, Индонезии и других странах.

Эвакуация началась после развития вооруженного конфликта в Судане, который разгорелся между армией и силами быстрого реагирования. По данным ВОЗ, уже более 400 человек погибли, а 3 тыс. пострадали.

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