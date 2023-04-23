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Почти всех россиян вывезли из горячих точек столицы Судана в посольство

Посол Черновол: почти все россияне из «горячих точек» Хартума эвакуированы в посольство
Дипломаты поддерживают с теми россиянами, кто находится в безопасности вне посольства. Всего за помощью обратились 140 человек, среди есть также граждане стран СНГ
Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters
Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство России в Судане. Об этом сообщил «РИА Новости» глава дипмиссии Андрей Черновол.

«У нас находились люди примерно в шести-семи «горячих точках», к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство», — рассказал дипломат.

Как объяснил дипломат, здание Нубийской митрополии находится на линии соприкосновения. Поэтому гарантировано забрать женщину с ребенком оттуда живыми и здоровыми не предоставлена возможность, а рисковать сотрудники посольства не хотят.

При этом дипломаты поддерживают связь с тем, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линии соприкосновения. Им рекомендовали не выходить на улицу. Также Черновол добавил, что речи об эвакуации россиян по воздуху нет. «Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории, практического осуществления этот вопрос пока не получил», — добавил он.

Ранее посол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств.

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший крупные города, в том числе столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы.

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На фоне боевых действий армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранцев, а RSF — открыть аэропорты, чтобы они могли покинуть страну.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Судан посольство эвакуация
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