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Байден не исключил переброску дополнительных сил из-за ситуации в Судане

Байден: США могут перебросить в регион дополнительные силы из-за ситуации в Судане
Об эвакуации американских дипломатов из Судана Байден сообщил накануне. По его словам, в рамках операции в Джибути были переброшены американские силы, которые останутся там и могут быть усилены при ухудшении ситуации
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Американские военнослужащие останутся в Джибути (государство в районе Африканского рога) для обеспечения безопасности госслужащих США из-за ситуации в Судане, дополнительные силы готовы к отправке в регион в случае необходимости. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем обращении к лидерам конгресса.

«По моему приказу ВС США провели операцию по эвакуации американского [дипломатического] персонала и других лиц из Хартума (Судан) в ответ на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Судане. Для проведения и поддержки этой операции военнослужащие США с соответствующей боевой техникой были переброшены в Джибути, Эфиопию и Судан. ВС США будут оставаться в Джибути для защиты [дипломатического] персонала Соединенных Штатов и других лиц до тех пор, пока ситуация в области безопасности не перестанет требовать их присутствия, а дополнительные силы готовы к развертыванию в регионе в случае необходимости», — говорится в заявлении американского лидера.

О том, что американские военные эвакуировали около 100 сотрудников посольства США из Хартум, Байден сообщил накануне. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, что приостановка работы одного из посольств — «всегда сложное решение, но безопасность нашего персонала — главная обязанность». Он добавил, что широкомасштабные боевые действия привели к гибели многих мирных граждан и повреждению объектов инфраструктуры, а также к «неприемлемому риску для дипломатов посольства».

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший крупные города, в том числе столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы.

В ходе конфликта стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали.

Спустя неделю после начала боевых действия было принято решение объявить перемирие, но огонь так и не был прекращен, отмечала Al Arabiya. На фоне этого армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранцев, а RSF — открыть аэропорты, чтобы они могли покинуть страну.

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Глава российской дипмиссии в стране Андрей Черновол накануне сообщил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в посольство России в Судане.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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