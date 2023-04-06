Microsoft выплатит $3 млн за нарушения санкций против России и Ирана

Минфин США сообщил об урегулировании спора о нарушении Mircosoft американских санкций против Кубы, Ирана, Сирии и России. Компания раскрыла нарушения «в добровольном порядке» и обязалась выплатить $3 млн

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Министерство финансов США достигло соглашения с Microsoft по урегулированию спора о нарушении санкций ИТ-гигантом в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России: компания заплатит почти $3 млн по 1,3 тыс. пунктам нарушений, говорится в заявлении американского Минфина.

«Microsoft согласилась перевести 2 980 265,86 долларов США для погашения своей потенциальной гражданской ответственности за 1339 явных нарушений «Положений о контроле за кубинскими активами», «Положений о транзакциях и санкциях в отношении Ирана», «Положений о санкциях в отношении Сирии» и «Положений о санкциях в отношении Украины и России», связанных с экспортом услуг или программного обеспечения из Соединенных Штатов в юрисдикции, на которые распространяются всесторонние санкции», — говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что решение компании о выплате штрафа отражает заключение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) о том, что «поведение Microsoft не было вопиющим и было раскрыто в добровольном порядке».

Microsoft — крупнейший американский производитель программного обеспечения. Самыми известными продуктами являются операционные системы семейства Windows, офисные пакеты Microsoft Office, приложения для разработки программного обеспечения (Visual Studio), различные системные утилиты, а также бизнес и интернет-приложения. Продукция продается более чем в 80 странах мира, программы переведены на 45 языков. В 2021 году капитализация Microsoft превысила $2 трлн.

О расследовании Минфина США против Microsoft ранее не было известно. Компания в марте 2022 года заявила, что приостановит продажу новых продуктов и предоставление услуг в России из-за проведения военной операции на Украине. Операционные расходы Microsoft из-за сворачивания работы в России составили $126 млн, говорилось в годовом финансовом отчете компании. В эту сумму вошли расходы по долгам, обесцененным активам и выплате выходных пособий сотрудникам.

На фоне ухода Microsoft из России пользователи с российскими IP-адресами столкнулись с проблемами при скачивании для установки операционных систем Windows 11 и Windows 10, а также некоторых других продуктов Microsoft с официального сайта компании. При попытке загрузки возникала ошибка. В целом использование VPN-сервисов решало проблему, однако при работе некоторых из них ошибка сохранялась.

Позже глава Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания работает в России «все меньше и меньше» и намерена сворачивать операции, «пока там ничего не останется или почти ничего».