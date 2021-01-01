Песков ответил на вопрос о жизни Путина в бункере

Президент Владимир Путин живет своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, действительно ли глава государства «живет в бункере», передает «РИА Новости».

«Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — сказал он.

Песков также добавил, что оттуда президент иногда приезжает в Кремль или отправляется в командировки.

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