Общество , 13 дек, 15:49
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Песков ответил на вопрос о жизни Путина в бункере
Президент Владимир Путин живет своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, действительно ли глава государства «живет в бункере», передает «РИА Новости».
«Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — сказал он.
Песков также добавил, что оттуда президент иногда приезжает в Кремль или отправляется в командировки.
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