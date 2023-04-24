Матвиенко призвала использовать изобретения без согласия правообладателей

Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить использовать изобретения без согласия иностранных правообладателей, «если вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения». Трансляция заседания совета по вопросам интеллектуальной собственности велась на странице верхней палаты во «ВКонтакте».

«Это не мы принимали жесткие экономические меры в нарушение правил ВТО, норм и правил международной торговли», — заявила Матвиенко.

Она призвала «исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности российских компаний, использующих результаты интеллектуальной собственности зарубежных правообладателей».

В частности, Матвиенко упомянула инновации в сфере лекарственных препаратов. По мнению председателя Совфеда, принудительная передача лицензии на производство зарубежных лекарств в данном случае будет «оправданна». «Мы должны действовать в правовом поле, но когда касается таких чувствительных сфер, надо делать все, чтобы сохранить здоровье людей и обеспечить их необходимыми лекарствами», — считает Матвиенко.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет российским компаниям рассчитываться с некоторыми иностранными правообладателями в рублях. Мера касается расчетов с теми правообладателями, которые «связаны с недружественными странами» или прекратили работу в России из-за санкций. Указ позволяет отправлять правообладателю оплату по заключенному между ними соглашению на специальный счет в уполномоченном российском банке. После этого банк запрашивает согласие на перевод у правообладателя, который должен получить разрешение у правительственной комиссии для перевода средств на свой счет. Если правообладатель отказывается от перевода, то деньги ему не отправляются.