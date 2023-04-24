Белоусов призвал не выходить за правовое поле при ответе на санкции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 15:57
FESCO отчиталась о росте выручки на 43% Бизнес, 16:31
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 16:28
Финская машиностроительная компания Metso Outotec ушла из России Политика, 16:19
Как ЗПИФ позволяют сокращать риски и эффективно управлять активами Новая экономика, 16:16
Maer обеспечил солд-аут шоу и концертам продюсера Яны Рудковской Пресс-релиз, 16:16
Аналитики оценили, насколько дома на землях ИЖС дороже садовых Недвижимость, 16:13
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 16:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Henkel договорилась о возможности выкупить российский бизнес обратно Бизнес, 16:11
Sun узнала о разрешении Брэду Питту проехать круг на Гран-при «Формулы-1» Спорт, 16:09
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 16:05
Инвестиции в российскую недвижимость против зарубежной: 3 аргумента Инвестиции, 16:00
Евросоюз отправит миссию в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами Политика, 15:59
МЧС решило искать пожары и нарушения с помощью дронов Общество, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:52
Война санкций ,  
0 

Белоусов призвал не выходить за правовое поле при ответе на санкции

Белоусов: нельзя выходить за правовое поле при противодействии санкциям, его можно менять
Первый вице-премьер считает, что, если при противодействии санкциям выйти за рамки правовых норм, бизнес «перестает понимать, что можно делать, а что нельзя». Однако правовое поле можно менять, отметил Белоусов
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

При противодействии санкциям не стоит выходить за пределы правовых норм, но их можно изменить с учетом реалий, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации. Трансляция шла на Rutube.

«Мы в нашей антисанкционной активности не должны выходить из правового поля. Многие рассматривают его как некоторое обременение, но ведь это просто-напросто правило, по которому действуют участники процесса», — сказал он. По словам первого вице-премьера, вопрос заключается в том, как оно должно меняться: «Это же не прокрустово ложе, установленное раз и навсегда, и кто лег, тому либо ноги отрубить, либо голову».

Белоусов отметил, что поддерживает спикера Совфеда Валентину Матвиенко, которая выступила на том же заседании. Она пообещала, что Россия «соразмерно, грамотно и точно», но в рамках правового поля ответит на действия правообладателей из недружественных государств, если те ставят под угрозу экономическую безопасность России.

По мнению вице-премьера, если выйти за рамки норм, то бизнес, в том числе малый и индивидуальные предприниматели, которые продают свои товары на иностранных маркетплейсах, «перестают понимать, что можно делать, а что нельзя». «Сегодня это относится к недружественным странам и юрисдикциям, завтра — уже к полудружественным и так далее», — сказал Белоусов.

Матвиенко в ходе заседания напомнила, что в прошлом году в России вступил в силу указ, по которому компании смогут рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях. Мера в том числе касается тех, кто поддержал санкции против России или связан с недружественными странами, запретил использовать свои разработки и товарные знаки, прекратил, приостановил или ограничил работу в стране.

Что касается доступа российского бизнеса к иностранным технологиям и объектам авторского права, которые появились позже, спикер Совфеда призвала применять индивидуальный подход, «исходя из потребностей нашей экономики и наших граждан». Например, Матвиенко считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа зарубежных фильмов (Минпромторг ранее исключал такую возможность, отметив, что фильмы не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС). Если речь идет о безопасности страны или здоровья населения, по мнению спикера, можно получить разрешение правительства «на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей».

Читайте на РБК Pro
Как освободить компанию от административной ответственности
Триггер для ФНС: из-за чего налоговая заподозрит компанию в махинациях
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов Валентина Матвиенко правообладатели параллельный импорт
Материалы по теме
Путин разрешил рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях
Экономика
Минпромторг допустил возврат Duracell в список параллельного импорта
Политика
Минпромторг разрешил параллельный импорт Nintendo и Yves Saint Laurent
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter