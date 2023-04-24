Белоусов призвал не выходить за правовое поле при ответе на санкции

Белоусов: нельзя выходить за правовое поле при противодействии санкциям, его можно менять

Первый вице-премьер считает, что, если при противодействии санкциям выйти за рамки правовых норм, бизнес «перестает понимать, что можно делать, а что нельзя». Однако правовое поле можно менять, отметил Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

При противодействии санкциям не стоит выходить за пределы правовых норм, но их можно изменить с учетом реалий, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации. Трансляция шла на Rutube.

«Мы в нашей антисанкционной активности не должны выходить из правового поля. Многие рассматривают его как некоторое обременение, но ведь это просто-напросто правило, по которому действуют участники процесса», — сказал он. По словам первого вице-премьера, вопрос заключается в том, как оно должно меняться: «Это же не прокрустово ложе, установленное раз и навсегда, и кто лег, тому либо ноги отрубить, либо голову».

Белоусов отметил, что поддерживает спикера Совфеда Валентину Матвиенко, которая выступила на том же заседании. Она пообещала, что Россия «соразмерно, грамотно и точно», но в рамках правового поля ответит на действия правообладателей из недружественных государств, если те ставят под угрозу экономическую безопасность России.

По мнению вице-премьера, если выйти за рамки норм, то бизнес, в том числе малый и индивидуальные предприниматели, которые продают свои товары на иностранных маркетплейсах, «перестают понимать, что можно делать, а что нельзя». «Сегодня это относится к недружественным странам и юрисдикциям, завтра — уже к полудружественным и так далее», — сказал Белоусов.

Матвиенко в ходе заседания напомнила, что в прошлом году в России вступил в силу указ, по которому компании смогут рассчитываться с рядом иностранных правообладателей в рублях. Мера в том числе касается тех, кто поддержал санкции против России или связан с недружественными странами, запретил использовать свои разработки и товарные знаки, прекратил, приостановил или ограничил работу в стране.

Что касается доступа российского бизнеса к иностранным технологиям и объектам авторского права, которые появились позже, спикер Совфеда призвала применять индивидуальный подход, «исходя из потребностей нашей экономики и наших граждан». Например, Матвиенко считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа зарубежных фильмов (Минпромторг ранее исключал такую возможность, отметив, что фильмы не являются товарами по номенклатуре ЕАЭС). Если речь идет о безопасности страны или здоровья населения, по мнению спикера, можно получить разрешение правительства «на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей».