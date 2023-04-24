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Раскол церкви ,  
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Полиция Украины задержала подозреваемого в поджоге храма УПЦ

В Черновицкой области Украины сгорел храм УПЦ из-за поджога

Полиция Украины задержала подозреваемого в поджоге храма УПЦ
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Храм в честь преподобного Иова Почаевского Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в ночь на 24 апреля в Черновицкой области Украины, сообщает телеграм-канал УПЦ.

В пресс-службе церкви уточнили, что храм сгорел в результате поджога, это подтвердили в полиции. «Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас», — уточняется в сообщении УПЦ.

9 апреля пресс-служба УПЦ сообщила, что в Хмельницкой области рейдеры попытались захватить кафедральный собор святого Александра Невского. Прихожанам вручали повестки, а сотрудники полиции не реагировали на вызовы. При этом внутри храма велось богослужение.

В тот же день УПЦ сообщила о захвате Свято-Михайловского кафедрального собора в Шепетовке, которая также находится в Хмельницкой области. Союз православных журналистов сообщил, что собор захвачен сторонниками Православной церкви Украины, которую в РПЦ считают раскольнической.

После начала военной операции на Украине Служба безопасности страны начала проводить обыски в епархиях УПЦ. В частности, их провели у винницкого митрополита Ионафана, правящего архиерея Тульчинской епархии, которого впоследствии обвинили в «поддержке Кремля и распространении пропаганды». Позже обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

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