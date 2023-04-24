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Токио заявил протест Москве из-за признания японской НПО нежелательной

Япония выразила протест России за признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной

Япония выразила России протест за объявление «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией. Об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно.

«Союз жителей Тисима» является организацией бывших жителей северных островов и их потомков, которая длительное время вела работу с общественным мнением в Японии, проводила движение за подписание мирного договора между Японией и Россией», — сказал Мацуно (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что позиция России не соответствует реальному положению вещей.

По словам политика, пожилые бывшие жители островов «мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновилось посещение могил».

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» 21 апреля. В прокуратуре считают, что деятельность организации направлена на нарушение территориальной целостности России и подвергает угрозе основы конституционного строя и безопасности страны.

«Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» — это общественная организация, в которую входят японцы, проживавшие на Южных Курильских островах до их перехода под контроль Советского Союза, и их потомки. В числе основных задач общественного объединения — переход Южных Курил обратно в состав Японии.

Токио предъявляет претензии на южные острова Курильского архипелага, входящие в состав России. Так, Япония называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями». В Москве неоднократно отмечали, что они перешли к СССР по итогам Второй мировой войны.Территориальный спор не позволяет странам подписать мирный договор.

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В марте 2022 года в связи с введением Японией санкций после начала военной операции на Украине российский МИД заявил, что Москва покидает диалог с Токио по заключению мирного соглашения, а также отменила безвизовые поездки японцев на Курилы.

Теги
Япония Россия НПО Курильские острова
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