В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Эта организация поддерживала возвращение Южных Курил в состав Японии и организовывала визиты японских граждан на острова

Остров Хабомаи (Фото: Александр Лискин / Global Look Press )

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хамобаи». Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре считают, что деятельность организации направлена на нарушение территориальной целостности России и подвергает угрозе основы конституционного строя и безопасности страны.

«На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», — говорится в сообщении.

Тисима — это историческое название японской провинции, в которую входили Итуруп, Кунашир, Шикотан и другие острова Курильской гряды. «Союз жителей островов Тисима и Хамобаи» — это общественная организация, в которую входят японцы, проживавшие на Южных Курильских островах до их перехода под контроль Советского Союза, и их потомки. В числе основных задач общественного объединения — переход Южных Курил обратно в состав Японии. Организация проводит встречи, лекции, сбор архивных материалов и организовывает визиты уроженцев Курил, живущих в Японии, на эти острова.

Япония предъявляет претензии на южные острова Курильского архипелага, которые входят в состав России. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими «северными территориями». Острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. Территориальный спор из-за Южных Курил остается препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией.

В марте 2022 года в связи с введением Японией санкций после начала военной операции на Украине российский МИД объявил, что Москва выходит из диалога с Токио по заключению мирного соглашения. Кроме того, осенью Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии.