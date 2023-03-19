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Правительство направит ₽500 млн на исследования в сфере здравоохранения

Мишустин: правительство направит более ₽500 млн на исследования в сфере здравоохранения
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Правительство направит более 503 млн руб. на проведение научных исследований в области здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С помощью федерального финансирования будут созданы новые медицинские изделия, разработаны лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведены их клинические исследования», — говорится в сообщении.

Работу по данным направлениям организуют в МГУ имени М.В. Ломоносова и в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

В конце января зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что научные расходы гражданского назначения в России объединили в единую госпрограмму научно-технологического развития. В нее вошли 34 ранее разрозненные госпрограммы на сумму порядка 1,2 трлн руб. ежегодно. Около 550 млрд руб. из них направят на проведение научных исследований и разработок.

Теги
Персоны
здравоохранение исследования Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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