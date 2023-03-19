Правительство направит ₽500 млн на исследования в сфере здравоохранения
Правительство направит более 503 млн руб. на проведение научных исследований в области здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«С помощью федерального финансирования будут созданы новые медицинские изделия, разработаны лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведены их клинические исследования», — говорится в сообщении.
Работу по данным направлениям организуют в МГУ имени М.В. Ломоносова и в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.
В конце января зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что научные расходы гражданского назначения в России объединили в единую госпрограмму научно-технологического развития. В нее вошли 34 ранее разрозненные госпрограммы на сумму порядка 1,2 трлн руб. ежегодно. Около 550 млрд руб. из них направят на проведение научных исследований и разработок.