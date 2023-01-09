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Правительство установило доплаты для сотрудников скорых и поликлиник
Мишустин: медикам дефицитных специальностей будут доплачивать от ₽4,5 до 18 тыс. в месяц
Врачи дефицитных специальностей с 1 января будут получить дополнительные выплаты, установленные правительством, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Видео с его выступлением на совещании кабмина опубликовано в телеграм-канале правительства.
Размер доплаты в зависимости от специальности сотрудника и составит от 4,5 до 18,5 тыс. руб. в месяц.
Надбавку получат:
- врачи и специалисты первичного звена здравоохранения
- сотрудники скорой помощи
- медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты
- медики, которые занимаются проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.
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