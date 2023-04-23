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Кабмин поручил наделить местные власти правом поддерживать семьи военных

Мишустин поручил дать право местным властям оказывать помощь семьям участников СВО
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить поправки о праве местных властей разрабатывать меры по поддержке семей военных, участвующих в операции на Украине. Об этом говорится на сайте правительства.

«Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — говорится в заявлении правительства. Подготовить поправки министерства должны до 17 мая.

Вопросы социальной поддержки вошли в перечень поручений, которые Мишустин дал по итогам ежегодного отчета в Госдуме 23 марта.

20 апреля президент Владимир Путин заявил, что муниципальные органы власти должны знать нужды и потребности семьи каждого из участников военной операции на Украине. «Каждой такой семьи, оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», — подчеркнул Путин.

В начале декабря 2022 года Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным в ходе спецоперации. «Они должны быть обеспечены, причем на качественном современном уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления. Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны», — отметил лидер государства.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин Военная операция на Украине военные поддержка
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

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