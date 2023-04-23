Гладков сообщил об обстреле нескольких сел в Белгородской области

Село Сподарюшино и село Муром (Фото: Яндекс.Карты)

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО [городском округе] под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — написал Гладков. Он уточнил, что пострадавших в результате обстрелов не было.

22 апреля губернатор сообщал, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Была повреждения линия электропередачи, аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.

20 апреля Гладков сказал, что из-за обстрелов с начала военной операции на Украине погибли 30 мирных жителей. Из презентации, которую представил глава региона, также следует, что в результате 2276 обстрелов были ранены 123 человека, разрушены или повреждены 3267 домовладений и 660 автомобилей.

В Белгородской области и других граничащих с Украиной регионах 19 октября прошлого года ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.