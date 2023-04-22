Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

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Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. В последний раз Новая Таволжанка обстреливалась два дня подряд — 15 и 16 апреля. Снаряд попал в частный дом и разрушил стену здания, повреждения получили фасад и кровля птицефабрики, был уничтожен автомобиль. Пострадала 73-летняя местная жительница, она получила контузию.

Новая Таволжанка находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

В Белгородской области и других граничащих с Украиной регионах 19 октября прошлого года ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.