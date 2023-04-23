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Судан закрыл свое воздушное пространство до 30 апреля

Международный аэропорт Хартума: Судан закрыл свое небо до 30 апреля
Вид на Хартум
Вид на Хартум (Фото: Reuters)

Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля, говорится в сообщении международного аэропорта Хартума в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия», — отмечается в заявлении.

Ранее американские военные эвакуировали сотрудников посольства из Хартума. МИД Франции также сообщил об операции по вывозу дипломатического персонала из Судана совместно с европейскими партнерами.

Российские власти вывезли 140 человек, обратившихся за помощью к дипломатам России. Среди них есть граждане стран СНГ. Они все эвакуированы в российское посольство в Судане, кроме матери с ребенком, которые пока остаются за стенами Нубийской митрополии в Хартуме.

Армия Судана во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом вместе с силами быстрого реагирования страны (RSF, образованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мухаммеда Хамдана Дагало совершили в Судане два переворота, в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в прошлом декабре при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RSF в вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, в частности, кто будет руководить этим процессом, отмечал телеканал Al Jazeera.

Суданская армия заявила, что считает действия RSF попыткой государственного переворота.

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший в том числе и столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и спецназом. Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы. Перестрелки начались из-за планов включить спецназ в состав вооруженных сил страны.

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Судан воздушное пространство вооруженный конфликт
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