Посол Черновол: вызволить застрявших в церкви в Хартуме мать с ребенком пока не удается

Посол заявил о попытках вызволить россиянку с ребенком из церкви в Судане

Вид на Хартум (Фото: Reuters)

Вызволить россиянку с ребенком из здания Нубийской митрополии в Хартуме, столице Судана, пока не удается из-за активных боев в этом месте, заявил «РИА Новости» посол России в Судане Андрей Черновол.

«Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда», — рассказал посол. Он отметил, что церковь находится на линии соприкосновения, из-за чего забрать женщину с ребенком «живыми и здоровыми пока не представилась возможность».

Черновол отметил, что рисковать жизнями власти России не хотят, и на данный момент россиянам безопаснее оставаться за стенами церкви, «хотя попытки вызволить их оттуда предпринимаются каждый день».

Посол также рассказал, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана, были эвакуированы в посольство России. Он сообщал, что за помощью обратились 140 человек, некоторые из них — граждане стран СНГ.

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший в том числе и столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и спецназом. Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы. Конфликт начался из-за планов включить спецназ в состав Вооруженных сил страны.