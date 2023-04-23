Власти США и Франции сообщили об эвакуации всех дипломатов из Судана

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Американские военные эвакуировали сотрудников посольства США из Хартума, столицы Судана. Об этом заявил президент Джо Байден, добавив, что Вашингтон приостанавливает работу посольства в связи с продолжением боевых действий между армией и спецназом Судана, сообщает Reuters.

Всего США эвакуировали менее 100 человек, относящихся к посольству США в Судане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка работы одного из посольств — «всегда сложное решение, но безопасность нашего персонала — моя главная обязанность». Он добавил, что широкомасштабные боевые действия привели к гибели многих мирных граждан и повреждению объектов инфраструктуры, а также к «неприемлемому риску для дипломатов нашего посольства». Блинкен призвал стороны прекратить огонь в честь праздника Ураза-байрам, который традиционно отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

МИД Франции также сообщил об операции по эвакуации дипломатического персонала из Судана «совместно с нашими европейскими и союзническими партнерами». В заявлении ведомства уточняется, что в операции участвуют граждане Европейского союза, в том числе дипломаты ЕС.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила солидарность французам, остающимся в Судане. «Будьте уверены, что все государственные службы мобилизованы для вашей безопасности», — написала она в своем Twitter.

Армия Судана во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом вместе с силами быстрого реагирования страны (RSF, образованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мухаммеда Хамдана Дагало совершили в Судане два переворота, в 2019 и 2021 годах.



После продолжавшегося почти год политического кризиса в прошлом декабре при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.



При этом встал вопрос об интеграции RSF в вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, в частности кто будет руководить этим процессом, отмечал телеканал Al Jazeera.



Суданская армия заявила, что считает действия RSF попыткой государственного переворота.

Российские власти также вывезли 140 человек, обратившихся за помощью к дипломатам России. Среди них есть граждане стран СНГ. Они все эвакуированы в посольство России в Судане.

Вооруженный конфликт между военными Судана вспыхнул 15 апреля. По данным на 19 апреля, число жертв столкновений достигло 270. Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы.