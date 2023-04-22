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Посол пообещал эвакуировать из Судана вместе с россиянами граждан СНГ

Посол в Судане Черновол пообещал эвакуировать граждан России и СНГ
Андрей Черновол
Андрей Черновол (Фото: МИД России)

Россия подготовила списки для эвакуации россиян из Судана, где с середины апреля продолжаются боевые действия между местной армией и спецназом, и при необходимости готова вывезти граждан СНГ, сообщил ТАСС российский посол в Судане Андрей Черновол.

«Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе со своими гражданами заберем и граждан стран СНГ, их списки также ведутся», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший крупные города, в том числе столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы. К разногласиям между сторонами в том числе привел вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграцию в них представителей RSF.

В ходе конфликта стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали.

Спустя неделю после начала боевых действия было принято решение объявить перемирие, но огонь так и не был прекращен, отмечает Al Arabiya. На фоне этого армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранцев, а RSF — открыть аэропорты, чтобы они могли покинуть страну.

Теги
Судан эвакуация посол России СНГ
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