Число жертв столкновений в Судане достигло 270 человек

В результате боевых столкновений армии Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли 270 человек, более 2,6 тыс. получили ранения. Об этом сообщил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, также погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН. Гебрейесус отметил, что работа медицинских учреждений ограничена из-за небезопасной обстановки, поэтому доступ медицинских работников и машин скорой помощи к пострадавшим затруднен.

Кроме того, запасы медикаментов, переданные ВОЗ медучреждениям, уже исчерпаны. Больницы в суданской столице Хартуме также сообщали о нехватке персонала и жизненно важных лекарств.

Конфликт между суданскими спецназом и армией начался 15 апреля. Стороны взаимно обвинили друг друга в обстрелах постов подразделений. Армия нанесла удары по позициям спецназа, часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило о роспуске Сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.