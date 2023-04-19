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Число жертв столкновений в Судане достигло 270 человек

ВОЗ: в результате столкновений в Судане погибли 270 человек

В результате боевых столкновений армии Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли 270 человек, более 2,6 тыс. получили ранения. Об этом сообщил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

По его словам, также погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН. Гебрейесус отметил, что работа медицинских учреждений ограничена из-за небезопасной обстановки, поэтому доступ медицинских работников и машин скорой помощи к пострадавшим затруднен.

Кроме того, запасы медикаментов, переданные ВОЗ медучреждениям, уже исчерпаны. Больницы в суданской столице Хартуме также сообщали о нехватке персонала и жизненно важных лекарств.

Конфликт между суданскими спецназом и армией начался 15 апреля. Стороны взаимно обвинили друг друга в обстрелах постов подразделений. Армия нанесла удары по позициям спецназа, часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило о роспуске Сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования страны (были организованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RFS в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, например, в части о том, кто будет руководить этим процессом.

Теги
Судан ВОЗ погибшие Тедрос Аданом Гебрейесус
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